نجل مالك أرسنال يرشح هنري لخلافة فينغر

دعم جوش، نجل ستان كرونكلي مالك أرسنال الإنجليزي، فكرة تولي أسطورة الفريق السابق تييري هنري مهمة التدريب إذا لم يستمر أرسين فينغر في منصبه بعد نهاية عقده الصيف المقبل.

ونقلت صحيفة "الصن" البريطانية أن جوش الذي يعمل كمدير تنفيذي وقريب من تييري طرح فكرة تولي هنري منصب المدير الفني للفريق اللندني خلفاً لأرسين فينغر، خصوصاً وأن بطل العالم 1998 قريب من الحصول على شهادة "برو" التدريبية في الصيف المقبل مما يجعل توليه تدريب ناديه السابق أمراً ممكناً، كما أنه يعمل كمساعد مدرب رفقة روبيرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا لكرة القدم حالياً.

ولايرى جوش سبباً يمنع "تيتي" كما يطلق عليه من تدريب أرسنال، خصوصاً وأنه تدرب على أيدي أشهر مدربي كرة القدم العالميين أمثال بيب غوارديولا وأرسين فينغر، بالإضافة إلى أن زميله في منتخب فرنسا زين الدين زيدان يتولى تدريب ريال مدريد الإسباني حالياً.

وسبق لتيري هنري الذي لعب في صفوف أرسنال فترتين (1998-2007) و(2012) أن صرح علناً بأمنيته تدريب النادي اللندني ولو يوماً واحداً.

وينتهي عقد أرسين فينغر مع أرسنال نهاية الموسم الجاري، وبدأت أصوات منتقديه ترتفع بعدما ابتعد الفريق عن المتصدر بفارق 13 نقطة، وتبدو فرصة تأهله إلى الدور المقبل في دوري أبطال أوروبا مستحيلة بعد خسارته ذهاباً أمام بايرن ميونخ الألماني 5-1 في الذهاب.