الاتحاد الإنجليزي يوقف إبراهيموفيتش 3 مباريات

‭‭ ‬‬ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قرر إيقاف زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم مانشستر يونايتد، ثلاث مباريات بسبب تصرف عنيف.

ووجه إبراهيموفيتش ضربة بالمرفق لوجه تيرون مينجز لاعب بورنموث بعدما دهس المدافع وجه اللاعب السويدي في تعادل الفريقين بهدف لكل منهما في الدوري الممتاز مطلع الأسبوع الجاري.

كما اتهم الاتحاد الإنجليزي مينجز بالتصرف العنيف بعدما دهس وجه المهاجم السويدي ولكن بورنموث قرر الاستئناف بحسب (بي بي سي).

وبهذا يغيب إبراهيموفيتش عن مواجهة تشيلسي في دور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي ومباراتي ميدلزبره ووست بروميتش في الدوري الممتاز.