بطل الدوري النرويجي يمنح "الولد الشقي" فرصة أخيرة

أعلن نادي روزنبرغ، بطل الدوري النرويجي لكرة القدم في الموسمين الماضيين الثلاثاء أنه حصل على توقيع المهاجم الدولي الدنماركي نيكلاس بندتنر لثلاث سنوات دون أن يكشف قيمة الانتقال.

ولم يمض "الولد الشقي" (29 عاما) سوى ستة أشهر مع فريقه الأخير نوتنغهام فوريست من الدرجة الأولى الانجليزية خاض خلالها 17 مباراة وسجل هدفين.

وقال بندتنر بعد توقيع عقده: لست خبيرا في كرة القدم النرويجية، لكني أعرف أنه ينظر إلى روزنبرغ على أنه فريق مستقر، وهذا الاستقرار هو ما ينقصني منذ أن تركت أرسنال" الذي دافع عن الوانه بين 2005 و2014.

وبعد سنوات مزدهرة مع النادي اللندني الذي جعل منه نجم المنتخب الدنماركي، عاش بندتنر لحظات حرجة فضبط وهو يقود السيارة في حالة سكر في كوبنهاغن عام 2013 واستبعد على إثرها عن المنتخب ستة أشهر وسحبت منه رخصة القيادة لثلاث سنوات فضلا عن غرامة مالية مرتفعة.