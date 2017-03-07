تشيلسي يهزم ويست هام ويعزز موقعه في الصدارة

قطع تشيلسي خطوة جديدة نحو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وتغلب على مضيفه ويست هام يونايتد 2-1 يوم الاثنين في المرحلة السابعة والعشرين من المسابقة.

وتقدم البلجيكي إيدين هازارد بهدف لتشيلسي في الدقيقة 25 ثم أضاف المهاجم الإسباني دييجو كوستا الهدف الثاني في الدقيقة 50 وتكفل الأرجنتيني مانويل لانزيني بتسجيل الهدف الوحيد لويست هام في الدقيقة 93.

وعزز تشيلسي موقعه في الصدارة برصيد 66 نقطة بفارق عشر نقاط عن أقرب ملاحقيه توتنهام صاحب المركز الثاني وبفارق 11 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث.

وتجمد رصيد ويست هام عند 33 نقطة ليبقى في المركز الحادي عشر.

وسجل كوستا الهدف الـ17 له في الموسم الحالي ليقتسم المركز الثالث في قائمة الهدافين مع التشيلي اليكسيس سانشيز نجم ارسنال، كما سجل كوستا الهدف رقم 49 له خلال 79 مباراة له في الدوري الإنجليزي.

ويتصدر هاري كين مهاجم توتنهام قائمة الهدافين برصيد 19 هدفا يليه البلجيكي روميلو لوكاكو هداف إيفرتون في المركز الثاني برصيد 18 هدفا.

وحقق تشيلسي فوزه الـ21 في الموسم الحالي مقابل ثلاثة تعادلات وثلاث هزائم.

ويمتلك تشيلسي ثاني أقوى خط هجوم في المسابقة حيث سجل 57 هدفا بفارق هدف واحد عن ليفربول، فيما يمتلك الفريق أقوى خط دفاع حيث اهتزت شباكه 20 مرة في 27 مباراة متساويا مع توتنهام.

وبدأت المباراة بشكل بطيء ولم تشهد أدنى خطورة على المرميين في أول ربع ساعة.

وتقدم تشيلسي بهدف في الدقيقة 25 إثر هجمة مرتدة سريعة بدأت من نجولو كانتي إلى هازارد الذي تبادل التمرير مع بيدرو رودريغيز قبل أن يتوغل بالكرة داخل منطقة الجزاء ويراوغ الحارس ثم يسدد في الشباك.

وكان ويست هام قريبا جدا من هدف التعادل قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول عبر تسديدة قوية من الأرجنتيني مانويل لانزيني لكن الكرة مرت مباشرة من فوق الشباك.

وكاد تشيلسي أن يحرز الهدف الثاني قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول إثر تمريرة رائعة من هازارد إلى دييغو كوستا أمام المرمى مباشرة لكن المهاجم الإسباني لم ينجح في الوصول إلى الكرة، ليتدخل فيكتور موزيس ويسدد كرة قوية لكنها ارتطمت بأقدام المدافعين.

وحاول ويست هام أن يسجل هدف التعادل خلال اللحظات الأخيرة ولكن الصلابة الدفاعية للفريق الضيف حالت دون ذلك، لينهي تشيلسي الشوط الأول متقدما بهدف هازارد.

وبعد مرور خمس دقائق فقط من بداية الشوط الثاني أضاف المهاجم الإسباني دييغو كوستا الهدف الثاني لتشيلسي إثر ضربة ركنية فشل بيدرو مبا أوبيانغ في إبعادها لتصل الكرة إلى كوستا الذي لم يتوان عن هز الشباك.

وكان الإسباني ماركوس الونسو قريبا جدا من تسجيل الهدف الثالث لتشيلسي في الدقيقة 53 بعدما شق طريقه بمهارة داخل منطقة جزاء ويست هام قبل أن يسدد الكرة بقدمه اليمنى في الزاوية البعيدة ولكنها مرت مباشرة بجوار القائم.

ورد ويست هام بهجمة سريعة انتهت بتسديدة قوية من أندي كارول لكن الكرة مرت مباشرة من فوق المرمى.

وبمرور الوقت فرض ويست هام سيطرته على مجريات المباراة ووصل أكثر من مرة لمرمى تشيلسي عبر تحركات سفيان فيغولي وروبير سنودجراس ومانويل لانزيني وأندي كارول ولكن تيبو كوراتوا أفسد كل تلك المحاولات.

وأنقذ دارين راندولف مرمى ويست هام من هدف محقق في الدقيقة 68 وتصدى ببراعة شديدة لتسديدة قوية من دييجو كوستا الذي تلقى تمريرة رائعة من هازارد داخل منطقة الجزاء.

وكان سيسك فابريجاس قريبا جدا من تسجيل الهدف الثالث لتشيلسي قبل تسع دقائق من النهاية ولكن تسديدته القوية مرت من فوق الشباك.

ورد الأرجنتيني لانزيني بهدف لويست هام في الدقيقة 93 عبر تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء مستغلا تمريرة ذكية من أندريه ايو.