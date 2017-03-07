زيدان: فريقي سيعاني أمام نابولي

يرى الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، أن "سلوك" اللاعبين يأتي مقدما على أي خطة فنية، مضيفا أن الأجواء التي سيعيشها فريقه، الثلاثاء، على ملعب نابولي الإيطالي ستشكل حافزا إضافيا".

ويحل ريال مدريد ضيفا اليوم على نظيره نابولي الإيطالي في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتحدث زيدان عن طريقة اللعب التي يتبعها لاعبوه وتماسكهم داخل الملعب، حيث قال: "ما يجب علينا تغييره هو طريقة التفكير، طريقة اللعب لن تتغير، الأهم هو سلوك اللاعبين الذي يحظى بأهمية إضافية في مباراة مثل هذه".

ويخوض ريال مدريد المباراة لخطف بطاقة التأهل إلى دور الثمانية متمتعا بميزة التقدم في مباراة الذهاب بنتيجة 3-1.

وأضاف زيدان قائلا: "ندرك أننا سنخوض مباراة صعبة في دوري الأبطال أمام فريق يخسر قليلا، ندرك صعوبة المباراة، ولكننا مستعدون لخوض هذا اللقاء".

وأشار زيدان في تصريحاته إلى الأجواء التي سيعشها فريقه في ملعب سان باولي، معقل نادي نابولي: "لقد عشتها كلاعب، لم يكن اللعب هناك سهلا على الإطلاق، الجماهير دائما تساند فريقها، في نفس الوقت تروق لي هذه الأجواء التي تتسم بضغط الجماهير، إنه أمر جيد بالنسبة لفريقها ولكنه مفيد أيضا للمنافس، سيشكل هذا حافزا إضافيا".

وحذر زيدان من خطورة فريق نابولي، وقال: "سيبدأون بضغط كبير لأنهم يحتاجون إلى التسجيل، قد يلجأون إلى اللعب بطريقتين: إما الضغط أو الانتظار، لديهم الكثير ليقوموا به للتضييق على المنافس، سنعاني، هذا مؤكد".