لاعب إيفرتون ينصح مدربه كومان بتجاهل إغراء برشلونة

حث أشلي وليامز مدافع إيفرتون مدربه رونالد كومان على تجاهل تكهنات بشأن إمكانية أن يصبح المدرب المقبل لبرشلونة وطالبه بمواصلة بناء تشكيلة قوية للفريق المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز.



وأعلن لويس إنريكي أنه سيرحل عن تدريب برشلونة في نهاية الموسم الجاري وذكرت تقارير أن كومان لاعب الفريق الكاتالوني السابق سيكون مرشحا للعودة إلى ملعب كامب نو.



وقال وليامز لوسائل إعلام بريطانية: بالنسبة لي على المستوى الشخصي وبالنسبة للاعبين فإننا نريده أن يستمر بكل تأكيد."



وأضاف: لقد بدأ بناء تشكيلة ونحن نثق أن المستقبل يبدو واعدا لإيفرتون ولذلك فمن وجهة نظرنا نريده أن يبقى.



وتابع: لكن ربما يكون لديه طموحه الخاص. لا أستطيع الحديث عما يريده من مشواره التدريبي لكن من وجهة نظرنا الشخصية فإننا بكل تأكيد نستمتع بالعمل معه.



ويبدو كومان - الذي انتقل لقيادة إيفرتون قادما من ساوثهامبتون في بداية الموسم الجاري - في طريقه لقيادة فريقه للوجود ضمن أول سبعة مراكز في الدوري الإنجليزي وذلك لأول مرة في ثلاث سنوات.



وقال وليامز (32 عاما): المدرب يحاول أن يبني تشكيلة يتطلع إليها ولقد قدمنا عملا جيدا في الشهرين الأخيرين. الأمر يتعلق الآن بالاستمرارية ومحاولة مواصلة ذلك في الموسم المقبل.



ويستضيف إيفرتون - الذي يتأخر بخمس نقاط عن مانشستر يونايتد سادس الترتيب - منافسه وست بروميتش ألبيون صاحب المركز الثامن يوم السبت ثم يواجه هال سيتي في 18 مارس الجاري.