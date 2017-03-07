لويس إنريكي: هجوم برشلونة سيهز شباك باريس 6 مرات

أعرب لويس إنريكي المدير الفني لفريق برشلونة الأسباني عن ثقته في قدرة فريقه على اجتياز باريس سان جيرمان الفرنسي والعبور لدور الثمانية في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويلتقي الفريقان في برشلونة يوم الأربعاء في إياب دور الستة عشر للبطولة علما بأن سان جيرمان فاز 4 - صفر على ملعبه ذهابا قبل ثلاثة أسابيع.

وقال إنريكي ، في المؤتمر الصحفي لفريقه يوم الثلاثاء قبل المباراة إنه يثق في قدرة فريقه على تسجيل "ستة أهداف" في مباراة الأربعاء.

وأوضح : إذا كان المنافس قادرا على تسجيل أربعة أهداف ، يمكننا إحراز ستة أهداف. فعلنا هذا في الموسم الحالي. لم نصب بالجنون ، ولكن ليس لدينا ما نخسره فيما يبدو أمامنا الكثير لنكسبه.

ويحتاج برشلونة إلى تقديم عرض رائع إذا أراد قلب النتيجة لصالحه من خلال مباراة الإياب والتأهل لدور الثمانية.

ورغم التشاؤم الذي سيطر على أنصار الفريق بعد مباراة الذهاب ، جاءت نتائج الفريق في الدوري الإسباني خلال الأسبوعين الماضيين لتثير بعض التفاؤل بقدرة الفريق على رد فعل لم تشهده بطولة دوري الأبطال من قبل.

وقال إنريكي : رغم النتيجة الكبيرة التي انتهت بها مباراة الذهاب ، لا نزال في منتصف المواجهة. في 95 دقيقة ، يمكن أن يحدث الكثير. من خلال إمكانياتنا ومستوانا ، يمكننا أن نتفوق على المنافس وهو المطلوب لتحقيق نتيجة عريضة.