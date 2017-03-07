ملقا يقيل مدربه الأوروغوياني روميرو

أعلن نادي ملقا الإسباني إقالة مدربه الأوروغوياني مارسيلو "غاتو" روميرو، وسط تكهنات الصحافة الإسبانية بأن خليفته سيكون الإسباني ميتشل الذي سيكون ثالث مدرب للفريق هذا الموسم.

وقال نادي "ملقا" في بيان له: ملقا ومدربه قررا في إطار اتفاق مشترك عدم استمرار المدرب على رأس قيادة الفريق الأول، النادي يعرب عن امتنانه لمارسيلو روميرو لإخلاصه وأمانته ومجهوداته، التي قدمها للنادي، الذي سيظل على تواصل معه وسيظل بيتا له.

سبع هزائم وتعادلان وفوز وحيد، كانت هذه هي حصيلة مشوار روميرو مع الفريق الأندلسي، الذي تولى قيادته الفنية خلفا للمدرب الأسباني خواندي راموس.

وقال روميرو في تصريحات لموقع النادي على الانترنت: أنا من أنصار ملقا، رغم أنني ولدت في أوروجواي، ولكنني أعتبر نفسي من أبناء ملقا، أتمنى الأفضل للفريق في المستقبل والآن سأظل أدعم ملقا كأحد أنصاره

ومن جانبه، أكد نادي ملقا أن روميرو سيظل على تواصل مع النادي.

وأضاف النادي الأسباني في بيانه: لقد كان مثالا للشرف والحب لألوان الفريق خلال فترة توليه منصب المدير الفني، لقد أظهر دائما استعداده ليكون تحت إمرة ناديه ولهذا تم الاتفاق معه على أن يظل ضمن فريق العمل في النادي.

وعلى جانب آخر أشارت الصحافة الأسبانية إلى أن ميتشل اتفق مع إدارة نادي ملقا على تولي المسؤولية الفنية للفريق الأول لكرة القدم، الذي يحتل حاليا المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 26 نقطة، بفارق سبع نقاط عن مراكز الهبوط.