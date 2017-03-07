نغولو كانتي.. جندي مجهول لا يرتكب الأخطاء

سجل نغولو كانتي هدفا واحدا لتشيلسي هذا الموسم ولا يتردد اسمه كثيرا لكن دون هذا اللاعب فإنه من غير المرجح أن يكون الفريق يحكم قبضته بهذه القوة على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وفي موسمه الأول في إنجلترا ساعد كانتي ليستر سيتي على تحقيق مفاجأة أوروبية مدوية بإحراز لقب الدوري لأول مرة في 2016.



وبعد الانتقال إلى تشيلسي قبل انطلاق الموسم الجاري بات قريبا من تكرار إنجاز جديد والفوز بلقب الدوري في مايو أيار المقبل.



ولم يتم تسليط الضوء كثيرا على ما فعله اللاعب الفرنسي في فوز تشيلسي 2-1 على ويست هام يونايتد الإثنين ليتقدم المتصدر بعشر نقاط على أقرب منافسيه توتنهام هوتسبير.



وقبل مرور نصف ساعة في قمة لندن انقض كانتي بقوة على تمريرة في منتصف ملعب تشيلسي ومرر سريعا إلى إيدين هازارد.



وبعد ثوان قليلة وعقب تبادل هازارد الكرة مع بيدرو نجح اللاعب البلجيكي في اجتياز الحارس دارين راندولف والتقدم بهدف لتشيلسي.



وبعد دقائق قليلة حظي كانتي بمساندة مسموعة من مشجعي ويست هام عندما كانت الكرة في طريقها لتصبح ركلة مرمى لكن اللاعب الفرنسي ركض بسرعة هائلة وأعادها إلى منطقة الجزاء ليصنع فرصة خطيرة.



وتظهر الإحصاءات أن كانتي يحصل على الكرة مرتين من كل ثلاث محاولات لكن ما لا يظهر هو قدرة اللاعب على توقع تحركات منافسيه والانقضاض بقوة وتمرير الكرات بدقة إلى باقي زملائه.



وولد كانتي في باريس ولعب مع فريق سورين للهواة حتى أصبح عمره 19 عاما وانتقل إلى بولون قبل أن يخطف أنظار كاين المنتمي للدرجة الثانية ويساعده على الصعود لدوري الأضواء في موسمه الأول.



ويرى كثيرون أن معاناة ليستر هذا الموسم - في ظل صراع حامل اللقب للهروب من الهبوط - تعود إلى غياب لاعب الوسط القوي.



ومزح أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي مع الصحفيين بشأن وجود أي فرصة لتطور أداء كانتي في الفترة المقبلة.



وقال كونتي: لقد مرر 50 كرة وارتكب خمسة أخطاء. يجب أن يتطور في هذا الأمر. أنا أمزح ويجب أن أجد شيئا أبلغه ليطوره لكن.. هو لاعب جيد جدا ويملك قدرات كبيرة.



ولا يبدو أن الإعجاب باللاعب ينحصر على تشيلسي فقط بل قال فيل نيفيل لاعب مانشستر يونايتد السابق لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) : إذا كانت هناك إمكانية لضم أي لاعب من الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي فأعتقد أنه سيكون نغولو كانتي.