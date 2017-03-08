اتحاد أوروبا: ألمانيا وتركيا تقدمتا لاستضافة يورو 2024

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الأربعاء أن ألمانيا وتركيا هما البلدان الوحيدان اللذان تقدما بعرضين لاستضافة بطولة أوروبا 2024.

وأضاف الاتحاد الأوروبي للعبة في بيان أن اتحادي كرة القدم في البلدين هما الوحيدان اللذان أبديا اهتماما قبل حلول الموعد النهائي في الثالث من مارس الجاري.

وكانت دول الدنمارك والنرويج والسويد وفنلندا تبحث إمكانية التقدم بعرض مشترك إلا أن الأمور لم تمض قدما.

وعلى الدول المرشحة المحتملة التقدم بملف كامل للعرض بحلول أبريل من العام المقبل على أن يختار الفائز بشرف الاستضافة في سبتمبر التالي.