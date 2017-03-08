دوري الأبطال: مدريد وبايرن إلى ربع النهائي

بلغ بايرن ميونيخ الألماني، ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوزه الكبير على مضيفه أرسنال الإنكليزي 5-1 الثلاثاء في إياب ثمن النهائي، فتأهل بمجموع المباراتين 10-2 وذلك لفوزه ذهابا 5-1.

وسجل لأرسنال ثيو والكوت (20)، ولبايرن ميونيخ البولندي روبرت ليفاندوفسكي (55 من ركلة جزاء) والهولندي ارين روبن (68) والبرازيلي دوغلاس كوستا (78) والتشيلي أرتورو فيدال (80 و85).

وأكمل أرسنال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 55 بعد طرد مدافعه الفرنسي لوران كوسيلني.



كما بلغ ريال مدريد الاسباني حامل اللقب ربع نهائي البطولة ذاتها، بعدما جدد فوزه على مضيفه نابولي الايطالي 3-1 الثلاثاء.

وكان ريال فاز ذهابا على ارضه بالنتيجة عينها، فتأهل بمجموع المباراتين 6-2.

وسجل لنابولي البلجيكي دريس مرتنس (24)، ولريال سيرخيو راموس (51) ومرتنس (57 خطأ في مرمى فريقه) والفارو موراتا (90+1).