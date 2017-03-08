رئيس نابولي: صحافة "الشمال" تكرهني.. وتريد سقوط فريقي

أثار أوريليو دي لورنتيس رئيس نابولي الجدل مرة أخرى بعد خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام ريال مدريد يوم الثلاثاء قائلا إن الصحفيين المنتمين لشمال ايطاليا يكرهونه هو وناديه.



ولا يوجد أي شكوى عند دي لورنتيس - وهو منتج سينمائي ايطالي كبير - بشأن فريقه بعد خسارته 3-1 بملعبه في إياب دور الستة عشر ليخرج بهزيمته 6-2 في النتيجة الإجمالية.



لكن إشادته بأداء الفريق تحولت سريعا إلى انتقادات ضد تحيز شمالي مزعوم أثناء مقابلة مع قناة ميدياست بريميوم التلفزيونية.



وقال دي لورنتيس: صحافيو الشمال يكرهوني... يكرهون نابولي لأنهم في خدمة الشمال. مضيفا أن صحيفة جازيتا ديلو سبورت اليومية هي "صحيفة انتر ويوفنتوس وميلانو.



وأشاد بمدرب فريقه ماوريتسيو ساري مضيفا أن تقارير حول خلاف بينهما هو من عمل صحف الشمال أيضا.



وقال دي لورنتيس : لم يكن هناك مطلقا أي خلاف مع ساري. قلت دائما إنه خبير ومدرب ممتاز.



ووصفت غازيتا تعليقات رئيس نابولي بأنها خطيرة وقالت إنها: في خدمة الجميع.



واشتكى نابولي بشدة بعد هزيمته 3-1 أمام يوفنتوس في ذهاب قبل نهائي كأس ايطاليا في تورينو في مباراة احتسبت فيها ركلتا جزاء ضده.



وكان لويجي دي ماجيستريس رئيس بلدية نابولي ضمن المنتقدين قائلا في بيان رسمي لحكومة المدينة إن كل شيء أكثر صعوبة بالنسبة لمواطني نابولي.

