سيرخيو راموس يعترف: عانينا أمام نابولي

اعترف المخضرم سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد الإسباني بمعاناة الفريق في الفترات الأولى من المباراة التي انتهت بالفوز على مضيفه نابولي الإيطالي 3 - 1 مساء الثلاثاء في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأنهى نابولي الشوط الأول من المباراة لصالحه بهدف نظيف سجله البلجيكي درايس ميرتنز في الدقيقة 24 بعد أداء رائع من الفريق وأداء باهت من الضيوف.

وفي الشوط الثاني ، ارتدى راموس مجددا ثوب المنقذ وسجل هدفين للريال بضربتي رأس في الدقيقتين 51 و57 كما سجل البديل ألفارو موراتا الهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة لتنتهي بفوز الريال 3 -1 وهي نفس النتيجة التي فاز بها في مباراة الذهاب في مدريد ، ليصعد إلى دور الثمانية بنتيجة إجمالية 6 - 2 .

وقال راموس: كانت المباراة رقم 100 لي في دوري الأبطال وكنت أرغب في مساعدة الفريق بالتهديف في اللحظات الحاسمة. لقد عانينا.

وأضاف : دائما ما نتمسك بإيجابيتنا. لا أعتقد أننا لم نعمل بجدية. ولكن نابولي ضغط علينا ولم نكن نقرأ المباراة بشكل جيد في البداية. وبعدها كانت رؤيتنا للأمور أفضل وحققنا نتيجة جيدة.

وتابع : كنا نتوقع مواجهة معقدة ، ولكننا أيضا نعرف كيف نقلب الموازين لصالحنا بعد المعاناة.