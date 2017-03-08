غوارديولا: أحب الإنجليز.. لكن أسعارهم باهظة

قال المدرب بيب غوارديولا إن الأسعار العالية للاعبين الانجليز في سوق الانتقالات تمثل عقبة حقيقية أمام خطط مانشستر سيتي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم لدعم الفريق بمواهب محلية.



وبعد انتقال الحارس جو هارت إلى تورينو الايطالي على سبيل الاعارة لموسم واحد لا يوجد من اللاعبين الانجليز في تشكيلة الفريق الأول لسيتي هذا الموسم سوى رحيم سترلينغ وجون ستونز وفابيان ديلف.



ورغم أن غوارديولا يرغب في بناء فريقه حول نواة قوية من المواهب المحلية قال المدرب الاسباني إنه من "المستحيل" الوصول لقيمة تساوي المال بالنسبة للاعبين الانجليز.



وأبلغ غوارديولا وسائل اعلام بريطانية: أرغب في وجود المزيد من اللاعبين الانجليز لكن... إنهم باهظو الثمن، أود الحصول على المزيد من اللاعبين الانجليز لأنهم يعرفون الدوري وهذا أفضل. أنا منبهر حقا بكم اللاعبين الانجليز الجيدين الموجودين في هذا البلد.



وتابع: صدقوني.. أرغب في وجود لاعبين انجليز لكنه مستحيل. الأمر مكلف للغاية.



ويأمل المدرب الاسباني - الذي امتلك ثروة من المواهب المحلية خلال وجوده في برشلونة وبايرن ميونخ - أن يستطيع سيتي احضار اللاعبين الشبان الموهوبين من خلال أكاديمية الناشئين خلال المواسم القليلة القادمة.



وأضاف: النادي عمل لفترة طويلة مع الأكاديمية.. يفكر في السنوات القليلة القادمة وأتمنى أن يكون ذلك معي وربما مع مدرب آخر.



وأردف: لكني أحب أن يكون هناك أربعة أو خمسة لاعبين انجليز في الفريق.