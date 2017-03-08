فينغر يشيد بأداء أرسنال بعد "الخماسية"

المصدر: لندن - د ب أ

أشاد الفرنسي أرسين فينغر المدير الفني لأرسنال الإنجليزي بأداء لاعبيه رغم الهزيمة الثقيلة التي مني بها الفريق على ملعبه أمام بايرن ميونخ الألماني 1 - 5 مساء الثلاثاء في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأكد بايرن تفوقه على أرسنال وجدد الفوز عليه بعدما تغلب عليه بنفس النتيجة 5 - 1 في ميونخ ذهابا ليتأهل بايرن بالفوز 10 - 2 في مجموع المباراتين.

وأنهى أرسنال الشوط الأول لصالحه بهدف سجله ثيو والكوت في الدقيقة 20 ، ولكن بايرن رد بقوة في الشوط الثاني وأمطر شباك أصحاب الأرض بخمسة أهداف سجلها البولندي روبرت ليفاندوفسكي والهولندي آريين روبن والبرازيلي دوجلاس كوستا في الدقائق 55 من ضربة جزاء و68 و78 والتشيلي أرتورو فيدال في الدقيقتين 80 و85 .

ولقن بايرن مضيفه درسا قاسيا مستغلا النقص العددي في صفوف الفريق اللندني بعد طرد لوران كوشيلني في الدقيقة 53 .

ورغم ذلك ، أبدى فينغر تفاؤلا إزاء أداء الفريق مؤكدا أن لاعبيه قدموا عرضا جيدا.

وقال فينغر أشعر بأننا قدمنا المباراة المرجوة ولكن الحظ عاندنا حقا في بعض القرارات (التحكيمية) التي يصعب حقا فهمها.

وشكك فينغر في ضربة الجزاء التي حصل عليها بايرن كما أكد معاناة فريقه بعد حالة الطرد قائلا: بعد البطاقة الحمراء ، كان من الصعب للغاية علينا أن نحقق نتيجة إيجابية في المباراة. لكن بشكل عام ، قدم فريقنا جهدا هائلا ولعب بشكل رائع.