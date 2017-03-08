لاعب توتنهام السابق: الولاء لمنتخب إنجلترا يتراجع

اعتبر الدولي الإنجليزي السابق دارين اندرتون، أن منتخب بلاده يعاني من صعوبة متزايدة في تحقيق نتائج إيجابية على المستوى الدولي، واضاف في حديثه لـ"العربية" خلال تواجده مؤخرا في دبي، أن إهتمام اللاعبين بات أكثر بمسابقة الدوري " البريميير ليغ" بدلا من تقديم مردود أفضل مع منتخب الأسود الثلاثة كما يلقب الفريق الانكليزي.

اندرتون بدأت مسيرته مع نادي بورتسموث في 1990 وأمضى بعدها 12 عاما في صفوف توتنهام اللندني قبل أن يدافع عن ألوان بيرمنغهام سيتي وولفرهامبتون وبورنموث.

أندرتون طالب بالحفاظ على التفاؤل مع مدرب منتخب إنجلترا الجديد غاريث ساوثغايت الذي اعتبر بأنه حاليا "أمام مهمة صعبة بالتقاط اشلاء المنتخب الأول أن صح التعبير رغم خبرته كلاعب في بطولات كبرى ولن تكون الطريق سهلة".

اندرتون الذي يملك في سجله 30 مباراة دولية، أعتبر أنه من المبكر تحديد مصير واين روني في المنتخب الأول، معتبرا بأن ذلك "يعتمد على أداء اللاعب مع ناديه وهو حاليا لاعب يقدم أداء بطريقة جماعية رغم أنه لا يشارك في كل أسبوع بالتشكيلة الأساسية لفريق مانشستر يونايتد".

وأشار أندرتون أن لاعب توتنهام هاري كين "يقدم أداء متميزا في السنوات الاخيرة، وهو أفضل مهاجم في إنجلترا ويملك كل الامكانيات التي تجعله الخيار الأول في هجوم المنتخب لاعوام مقبلة".

اندرتون أبدى أسفه لخروج ناديه السابق توتنهام من مسابقة الدوري الأوروبي في دور الـ32 أمام جنت البلجيكي، لكنه وصف تلك الخسارة بمثابة الهفوة للفريق اللندني، مضيفا بان اللعب في ستاد ويمبلي بدلا من ستاد وايت هارت لين زاد من صعوبة المهمة على توتنهام على حد تعبيره.

اندرتون عاد بالذاكرة إلى كأس اوروبا 1996 التي استضافتها بلاده، ومشيرا بشكل خاص إلى أن هدف زميله بول غاسكوين آنذاك ضد اسكتلندا هو الأبرز في ذكرياته، ومعترفا بأنه رغم أن "أن والدي اسكتلندي إلا انني اخترت تمثيل إنجلترا كمنتخب وطني وشعرت بالسعادة بالمشاركة في تلك البطولة وتحقيق ذلك الفوز على اسكتلندا".

واختتم اندرتون حديثه، بأن عامل المفاجأت بالدوري الإنجليزي، يجعل "البريميير ليغ" الأفضل مقارنة بباقي بطولات الدوري في أوروبا، لكنه أشار إلى أن البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد هو الأفضل العام الحالي برأيه رغم أنه –أي اندرتون - من المعجبين بالأرجنتيني ليو ميسي لما فعله في سنوات ماضية في الملاعب".