إنريكي: ما حدث فيلم رعب لا ينسى

أكد لويس إنريكي، مدرب برشلونة، أن الفوز المذهل 6-1 على باريس سان جيرمان الذي وضع الفريق في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، يوم الأربعاء، سيبقى في أذهان مشجعيه إلى الأبد.

وسجل الفريق الإسباني الذي خسر 4-صفر في مباراة الذهاب وكان يواجه خطر الخروج من دور الستة عشر لأول منذ 2007 ثلاثة أهداف متأخرة في 6 دقائق ليكمل عودة تاريخية.

وقال لويس إنريكي للصحفيين: "لن ينسى أي شخص في كامب نو ما حدث على الإطلاق. هذه رياضة استثنائية لجماهير مجنونة".

وتابع: "من الصعب العثور على كلمات لشرح ما حدث، هذا سيناريو فيلم رعب ببداية مثيرة وسط أجواء لم أشاهدها من قبل في نو كامب ولم يسبق أن رأيت مثل هذا التوتر مطلقا".

ولم ينجح أي فريق في 61 عاما من البطولة في قلب تأخره بعد الخسارة بفارق أربعة أهداف في مباراة الذهاب في أدوار خروج المغلوب، وكال لويس انريكي المديح للجماهير التي وقفت بجوار فريقه بعد الهزيمة القاسية في باريس.

وقال في إشارة إلى فريق كرة السلة الأميركي الاستعراضي هارلم جلوبتروترز: "أود توجيه الشكر لكل من اعتقد أننا نستطيع التأهل بعد الخسارة 4-صفر. أهدي لهم هذا الفوز لأنه ليس هارلم جلوبتروترز. هذه كرة قدم".

وواصل: "لا أعتقد أن أي شخص فقد الأمل. خاطرنا بكل شيء ونجحنا. النهايات مثل هذه نادرة للغاية في كرة القدم وهذه المرة كانت في صالحنا".

وأضاف: "كان انفجارا للمشاعر. لست عاطفيا لكني استمتعت بهذا مثل الذين انهمرت دموعهم".

وقال نيمار مهاجم برشلونة، الذي سجل هدفين في ثلاث دقائق قبل أن يحرز سيرجيو روبرتو هدف التأهل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، إنه كان الأداء الأفضل في مسيرته التي حصل خلالها على دوري أبطال أوروبا والميدالية الذهبية في الاولمبياد مع البرازيل.