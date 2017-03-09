إنفانتيو يشيد بفوز برشلونة على باريس سان جيرمان

أشاد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بالانتفاضة المذهلة لبرشلونة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا وأكد أن ذلك بمثابة تذكير لقدرة اللعبة على تحقيق المفاجآت وأنه سيتم التعامل بكل حرص مع أي تغيير للوائح.



وبعد الخسارة ذهابا 4-صفر في فرنسا سجل برشلونة ثلاثة أهداف في آخر سبع دقائق ليفوز بمباراة إياب دور 16 بنتيجة 6-1 يوم الأربعاء ويشق طريقه نحو دور الثمانية.



وحظي برشلونة بإشادة كبيرة واعتبر البعض أنه بات صاحب أفضل انتفاضة في تاريخ دوري أبطال أوروبا.



وقال إنفانتينو للصحفيين بعد مؤتمر للفيفا قرب مطار هيثرو في لندن: كانت مباراة مذهلة. هذا يظهر أن كرة القدم هي حقا لعبة رائعة.



واستفاد برشلونة - وسط غضب عارم من مشجعي باريس سان جيرمان - من سقوط لويس سواريز وحصوله على ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع ليسجل أصحاب الأرض الهدف الخامس.



وأظهرت الإعادة التلفزيونية أن مهاجم أوروغواي تعرض للمسة خفيفة من مدافع الفريق الفرنسي.



وقال إنفانتينو: بغض النظر عما إذا كانت هذه الحالة غير صحيحة أو لا فإنه يمكن تركها لتقدير الحكم في هذه المرحلة.



ووافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم - المسؤول عن تشريع قوانين اللعبة - العام الماضي على السماح للحكام بالحصول على مشورة حكم الفيديو في أربع حالات مثيرة للجدل وهي تحديد ما إذا كانت الكرة قد اجتازت خط المرمى إضافة للطرد وركلات الجزاء والخطأ في تحديد هوية اللاعب المخطئ.



وقال إنفانتينو - الذي يدعم استخدام تقنية الفيديو - إن مباراة برشلونة أثبتت الحاجة للتعامل بحذر مع تغيير القوانين وهو ما ناقشه في مأدبة عشاء مع مسؤولين بارزين من إنجلترا وأسكتلندا.



وقال رئيس الفيفا : كنا نقول إنه ينبغي علينا الحذر في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم إذا كنا نريد المساس بالقوانين لأن كرة القدم لعبة مذهلة، وعندما ينتاب المرء شعور بأنه شاهد كل شيء يأتي شيء آخر لم يسبق أن شاهده على الإطلاق.



وتابع: تقنية الفيديو ستظهر في المستقبل وأتمنى أن تكون من أجل تصحيح وتوضيح أخطاء التحكيم. في هذه الحالة لا أعرف عما إذا كان الخطأ واضحا أم لا. لكن في المستقبل عندما تكون هناك أخطاء واضحة سيتم تصحيحها.