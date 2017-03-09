برشلونة يبلغ باريس: مع "MSN" لا للمستحيل

حقق برشلونة الإسباني المعجزة ببلوغه ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوزه الساحق على ضيفه باريس سان جرمان الفرنسي 6-1 الاربعاء في إياب الدور الثاني.

وسجل الاوروغوياني لويس سواريز (3) ولايفان كورزاوا (40 خطأ في مرمى فريقه) والارجنتيني ليونيل ميسي (50 من ركلة جزاء) والبرازيلي نيمار (88 و90+1 من ركلة جزاء) وسيرجي روبرتو (90+5) لبرشلونة الذي بات اول فريق يقلب تخلفه برباعية نظيفة ذهابا، فيما سجل الاوروغوياني ادينسون كافاني (63) لسان جرمان.



كما بلغ بوروسيا دورتموند الألماني الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، بفوزه على ضيفه بنفيكا البرتغالي 4-صفر اليوم الاربعاء، على ملعب "سيغنال ايدونا بارك" في دورتموند في اياب ثمن النهائي.

وسجل الغابوني بيار ايميريك اوباميانغ (4 و61 و85) والاميركي كريستيان بوليسيتش (59) الأهداف.

وكان بنفيكا فاز 1-صفر ذهابا.