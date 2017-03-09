برشلونة يمدد عقد الكرواتي راكيتيتش 4 أعوام

المصدر: برشلونة - د ب أ

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم يوم الخميس، أن لاعب خط وسطه الكرواتي ايفان راكيتيتش وافق على تجديد عقده مع النادي لمدة أربعة أعوام.

وسيظل راكيتيتش (28 عاماً) بذلك ضمن صفوف برشلونة حتى يونيو 2021 ، وسيتضمن العقد الجديد شرطا جزائيا بقيمة 125 مليون يورو.

وشكل راكيتيتش عنصرا مهما بالفريق منذ أن انضم إليه في صيف عام 2014 ، وفاز معه بلقبين في الدوري الأسباني ولقب في دوري أبطال أوروبا ولقبين في كاس ملك أسبانيا.

وشارك راكيتيتش ضمن التشكيل الأساسي لبرشلونة في مباراته أمام باريس سان جيرمان الفرنسي مساء الأربعاء والتي انتهت بفوز الفريق الإسباني 6 - 1 ليقلب موازين المواجهة بعد هزيمته ذهابا في باريس صفر - 4 ، وينتزع بطاقة التأهل لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا.