تشابي ألونسو يقرر الاعتزال نهاية الموسم

أعلن الإسباني تشابي ألونسو، لاعب وسط بايرن ميونيخ بطل دوري الدرجة الأولى الألماني اليوم الخميس، أنه سيعتزل منافسات اللعبة الشعبية في نهاية الموسم الحالي، ليسدل بذلك الستار على مسيرة حافلة فاز خلالها بالكثير من الألقاب والجوائز على كل المستويات.



ونقلت قناة بايرن ميونيخ التلفزيونية عن ألونسو (35 عاما) الذي سبق له اللعب مع ليفربول وريال مدريد: "لم يكن قرارا سهلا.. لكنه يأتي في الوقت المناسب".



وأضاف ألونسو: "فلقد رغبت دوما في عدم تأخير إنهاء مسيرتي الرياضية. لا يزال أدائي جيدا ولذا فأنا أعتقد أنه الوقت المناسب للاعتزال".



وكان ألونسو بدأ مسيرته في ملاعب الكرة مع ريال سوسيداد المنتمي لإقليم الباسك وفاز بكأس العالم (2010) وببطولة أوروبا مرتين (2008 و2012) مع المنتخب الاسباني كما فاز بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول وريال مدريد قبل الانضمام لبايرن في 2014.