كابوس باريس: لعبت أفضل مباراة في حياتي

‬أشاد لويس إنريكي مدرب برشلونة بالانتصار الكبير لفريقه 6-1 على باريس سان جيرمان في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء وأرجعه للإرادة الجماعية للاعبين لكنه يرى أن الفريق مدين بالفضل لتألق نيمار الذي وصف المباراة بالأفضل في مسيرته.



وأفادت تقارير على نطاق واسع بأن نيمار، الذي انضم إلى برشلونة من سانتوس عام 2013، دخل في مفاوضات مع النادي الفرنسي الصيف الماضي قبل توقيعه عقدا جديدا يبقيه في النادي الكاتالوني حتى عام 2021.



وحصل حامل لقب الدوري الفرنسي على ذكرى مؤلمة مقابل محاولته ضم نيمار، الذي فاق تألقه خلال المباراة زميله ليونيل ميسي، وقاد فريقه لدور الثمانية بالمساهمة في أربعة بين ستة أهداف سجلها برشلونة يوم الأربعاء.



وقال الدولي البرازيلي: هذه أفضل مباراة في حياتي بسبب كل ما جاء بها سواء من حيث الأهداف أو ما تعنيه للفريق.



وحصل نيمار على ركلة جزاء في وقت مبكر من الشوط الثاني سجل منها ميسي الهدف الثالث وبعدها أنعش آمال فريقه في التأهل بهدف من ركلة حرة جاء بعد تقليص إدينسون كافاني للفارق بتسديدة مباشرة بدت وكأنها عرقلت العودة التاريخية لأصحاب الأرض.



وأضاف نيمار، الذي تعهد قبل المباراة بتسجيل هدفين في مرمى بطل فرنسا، الهدف الخامس من ركلة جزاء وصنع هدف التأهل لسيرجي روبرتو وهو السادس للفريق ليحول تأهله 4-صفر في الذهاب إلى فوز 6-1 في الإياب.



وأضاف نيمار في تصريحات صحفية: شيء كهذا يحدث مرة واحدة في العمر. لم يصدق أحد أنه يمكننا أن نسجل ستة أهداف لكننا فعلناها، عندما نؤمن بأنفسنا ونؤدي بهذا الشكل لا يمكن أن توقف برشلونة. هذا الفوز بطولة في حد ذاتها كانت مباراة نهائية.