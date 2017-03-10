بواتينغ يعود للملاعب بعد غياب 4 أشهر

أكد مدرب بايرن ميونيخ الألماني، كارلو انشيلوتي، أن مدافعه جيروم بواتينغ سيشارك في مباراة فريقه ضد اينتراخت فرانكفورت في الدوري المحلي السبت بعد غيابه أربعة أشهر بسبب الإصابة.

وغاب بواتينغ (28 عاما) عن الملاعب منذ خضوعه لعملية جراحية في كتفه في 23 نوفمبر.

وقال انشيلوتي في المؤتمر الصحافي الجمعة: "لن يبدأ المباراة، لكنني سأمنحه الفرصة لكي يلعب، هو يشعر بأنه في حال بدنية جيدة".

وأضاف: "بواتينغ قلب دفاع رائع، عودته تمنحني فرصة اعتماد مبدأ المداورة في تشكيلة الفريق لا سيما أننا سنخوض مباريات هامة في ابريل".

ويسعى الفريق البافاري إلى إحراز لقب بطل الدوري المحلي للمرة الخامسة تواليا، ويتصدر الترتيب بفارق سبع نقاط عن لايبزيغ. كما بلغ الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا ونصف نهائي كأس المانيا.