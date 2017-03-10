سيميوني يؤكد جاهزية توريس لمواجهة ليفركوزن

كشف مدرب أتلتيكو مدريد، دييغو سيميوني، أن مهاجمه فرناندو توريس الذي أصيب بارتجاج في دماغه بإمكانه العودة إلى الملاعب الأربعاء خلال المواجهة ضد باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا.

وكان توريس فقد الوعي إثر اصطدامه بأحد لاعبي ديبورتيفو لا كورونا قبل ثمانية أيام ونقل على الفور إلى المستشفى، حيث أجري له تصوير بالأشعة أظهر أن إصابته ليست خطرة.

وقال سيميوني: "انه يتعافى ونعتقد بانه سيكون جاهزا لمباراة الاربعاء"، في ذهاب الدور ثمن النهائي من البطولة القارية، وتقام مباراة الإياب على ملعب اتلتيكو "فيسنتي كالديرون"، علما أن النادي الإسباني كان قد فاز خارج أرضه 4-2.

وسيغيب توريس عن مباراة ناديه ضد غرناطة في الدوري المحلي السبت، ومثله الفرنسي كيفن غاميرو الذي يعاني من آلام في منطقة البطن.