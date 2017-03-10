قراءة خاصة في مفاتيح نهائي الكأس

يتفوق المصري محمود كهربا مهاجم اتحاد جدة على مارين توماسوف متوسط ميدان النصر في السرعة القصوى والتسارع والمراوغة والرشاقة وذلك في قراءة فنية خاصة يقدمها برنامج "في المرمى"

وفي خط الوسط يتميز التشيلي كارلوس فيلانويفا على يحيى الشهري في نظريته الشمولية والتحكم بالكرة، بينما يتفوق يحيى الشهري في المساندة الدفاعية بنسبة 1% فقط.

دفاعياً، يتميز عدنان فلاتة في القتالية والصلابة على خالد الغامدي مدافع النصر بـ84% مقابل 73% لظهير النصر الأيمن وتميل إليه كفة التدخلات والكرات العرضية الناجحة، أما الأخير فيتفوق على قائد اتحاد جدة في التغطية الدفاعية.