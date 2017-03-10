مانشستر يونايتد يكتفي بالتعادل مع روستوف الروسي

اكتفى مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتعادل مع مضيفه روستوف الروسي 1 - 1 في المباراة التي جمعت الفريقين يوم الخميس ضمن جولة الذهاب في دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

بينما وضع أندرلخت البلجيكي قدما في دور الثمانية بفوزه على مضيفه أبويل نيقوسيا القبرصي 1 - صفر ، كما تغلب كوبنهاغن الدنماركي على ضيفه أياكس أمستردام الهولندي 2 - 1 .

وفي المباراة التي جمعت بين روستوف ومانشستر يونايتد ، افتتح هنريك مخيتريان التسجيل للفريق الإنجليزي في الدقيقة 35 حيث تلقى النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش تمريرة من مروان فيلايني وهيأ الكرة إلى مخيتريان ليسددها في الشباك.

وتفوق مانشستر يونايتد في السيطرة على مجريات اللعب، لكنه لم يحافظ على تقدمه ، حيث أدرك روستوف التعادل بعد ثماني دقائق من بداية الشوط الثاني ، عندما تلقى ألكسندر بوخاروف كرة طولية هيأها لنفسه ثم سددها في شباك الحارس سيرجيو روميرو.

وقطع أندرلخت خطوة كبيرة نحو دور الثمانية بعد أن حسم الفوز خارج أرضه أمام أبويل نيقوسيا القبرصي ، بهدف وحيد سجله نيكولاي ستانسيو في الدقيقة 29 من المباراة.

وحقق كوبنهاغن انتصارا مقنعا بالفوز على ضيفه أياكس 2 - 1 ، ليسهل مهمته شيئا ما في مباراة الإياب المقررة في أمستردام.

وافتتح راسموس فالك التسجيل لكوبنهاغن في الثواني الأولى من المباراة ثم أدرك كاسبر دولبرغ التعادل لأياكس في الدقيقة 32 قبل أن يحسم أندرياس كورنلويس المواجهة لصالح كوبنهاغن بالهدف الثاني في الدقيقة 60 .