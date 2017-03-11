أرسنال يفجر غضب هزيمة بايرن في شباك فريق "درجة رابعة"

المصدر: لندن - د ب أ

استعاد أرسنال نغمة الانتصارات بفوز كاسح 5- صفر على لينكولن سيتي (من دوري الدرجة الرابعة) يوم السبت في دور الثمانية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.



وعاش مشجعو أرسنال أوقاتاً صعبه بعدما أقصي فريقهم من دوري أبطال أوروبا بنتيجة 10-2 أمام بايرن ميونخ الألماني بعد خسارته ذهاباً وإياباً 5-1.

ولحق أرسنال "المدفعجية" بفريق مانشستر سيتي إلى المربع الذهبي حيث تأهل فريق مانشستر سيتي في وقت سابق بفوزه الثمين 2- صفر على مضيفه ميدلزبره في افتتاح مباريات دور الثمانية للبطولة.

وعلى استاد "الإمارات" في العاصمة البريطانية لندن ، استعاد أرسنال اتزانه بعد هزيمتيه الأسبوع الماضي أمام ليفربول 1 - 3 في الدوري الإنجليزي.

وأنهى ارسنال الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله ثيو والكوت في الدقيقة الأخيرة من الشوط.

وفي الشوط الثاني أمطر أرسنال شباك ضيفه باربعة أهداف أخرى سجلها أوليفيه جيرو ولوكي واترفول لاعب لينكولن عن طريق الخطأ في مرمى فريقه وأليكسيس سانشيز وآرون رامسي في الدقائق 53 و58 و73 و75 على الترتيب.