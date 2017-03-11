بايرن يقترب من اللقب بثلاثية في شباك اينتراخت

المصدر: ميونخ - د ب أ

اقترب فريق بايرن ميونخ خطوة قوية من التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه اينتراخت فرانكفورت 3 -صفر يوم السبت في المرحلة الرابعة والعشرين من البوندسليجا مع هزيمة المنافسين الرئيسين له على اللقب.

وخسر لايبزيغ الوصيف امام ضيفه فولفسبورج صفر1- كما خسر بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثالث أمام مضيفه هيرتا برلين 2-1.

وفي باقي المباريات فاز دارمشتاد متذيل الترتيب على ضيفه ماينز 2 1- وتعادل فرايبورج مع ضيفه هوفنهايم 1-1.

وعلى ملعب اليانز ارينا سجل بايرن فوزه الثالث على التوالي بعد التألق اللافت من جانب مهاجمه البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل الهدفين الأول والثالث 38 و55 وتكفل البرازيلي دوغلاس كوستا بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 41.

الفوز رفع رصيد بايرن في الصدارة إلى 59 نقطة بفارق عشر نقاط أمام لايبزيج صاحب المركز الثاني و16 نقطة أمام دورتموند صاحب المركز الثالث.

وجاء الفوز ليؤكد ريادة بايرن على جميع الأصعدة، فالفريق يتصدر البوندسليجا عن جدارة وبلغ المربع الذهبي لكأس ألمانيا كما وصل لدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا عبر اكتساح أرسنال 10-2 في مجموع لقاءي الذهاب والإياب لدور الستة عشر.

وبدأت المباراة بمحاولات هجومية من جانب بايرن ميونخ بحثا عن تسجيل هدف مبكر يسهل من مهمته في حصد نقاط المباراة، لكن الفريق لم يشكل الخطورة المطلوبة على مرمى لوكاس هراديكي حارس اينتراخت فرانكفورت خلال الدقائق العشر الأولى.

وكاد بايرن أن يتقدم بهدف رائع عن طريق ارتورو فيدال الذي تلقى تمريرة متقنة من آريين روبن ليسدد بشكل مباشر من داخل منطقة الجزاء ولكن الكرة مرت بجوار القائم.

وأنقذ المدافع الدولي ماتس هوميلز مرمى بايرن من هدف مؤكد بعدما توغل برانيمير هيرجوتا داخل منطقة الجزاء وراوغ الحارس مانويل نيوير ولكن هوميلز تدخل في الوقت القاتل وأبعد الكرة لحظة تسديد هيرجوتا الكرة في الشباك الخالية.

واهدر كوستا فرصة محققة لبايرن ميونخ في الدقيقة 26 بعدما تلقى عرضية متميزة داخل منطقة الجزاء من ديفيد الابا ليسدد بشكل مباشر ولكن الكرة مرت من فوق العارضة مباشرة.

ورد اينتراخت بهجمة سريعة انتهت بتسديدة قوية من داني بلوم من داخل منطقة الجزاء ولكن نيوير أمسك الكرة بثبات.

وبمرور الوقت بدأ اينتراخت فرانكفورت يفرض سيطرته على مجريات اللعب لكن الدفاع الصلب للبايرن تصدى لكل محاولات الفريق الضيف.

وتقدم بايرن بهدف في الدقيقة 38 عن طريق المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بعدما تلقى تمريرة على خط المرمى من توماس مولر ليسدد بكل سهولة في الشباك الخالية. وكان بمقدور اينتراخت أن يدرك التعادل قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول بعدما وصلت الكرة إلى أنتي ريبيتش امام المرمى مباشرة لكنه تعثر في التسديد.

وأضاف البرازيلي كوستا الهدف الثاني لبايرن في الدقيقة 41 بعدما تلقى تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء من ديفيد الابا ليسدد بشكل مباشر بقدمه اليسرى في الشباك.

وبعد مرور ثلاث دقائق فقط من بداية الشوط الثاني كاد توماس مولر أن يحرز الهدف الثالث لبايرن ولكن المدافع الياباني ماكوتو هاسيبي أبعد الكرة من على خط المرمى.

وحالت العارضة دون تسجيل فرانكفورت لهدف محقق في الدقيقة 50 وتصدت لتسديدة قوية من أنتي ريبيتش.

واهدر داني بلوم فرصة محققة لفرانكفورت في الدقيقة 51 بعدما انفرد تماما بمرمى نيوير لكنه سدد بغرابة شديدة فوق الشباك.

وسجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني له والثالث لبايرن في الدقيقة 55 بعدما تلقى تمريرة متقنة من روبن على بعد ست ياردات من المرمى ليسدد مباشرة بقدمه اليمنى إلى داخل الشباك.

وضاعت فرصة خطيرة لفرانكفورت في الدقيقة 65 بعدما سدد داني بلوم كرة زاحفة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن نيوير أبعد الكرة بأطراف أصابعه إلى ضربة ركنية.

واهدر ليفاندوفسكي فرصة ذهبية لنيل لقب "هاتريك" بعدما انفرد تماما بمرمى فرانكفورت لكنه سدد بغرابة شديدة بجوار القائم.

ولم يحدث أي جديد خلال الدقائق العشر الأخيرة ليخرج بايرن فائزا بثلاثية نظيفة.

وعلى ملعب ريد بول أرينا تلقى لايبزيغ هزيمته الخامسة هذا الموسم على يد ضيفه فولفسبورغ.

ويدين فولفسبورغ بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه ماريو جوميز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة التاسعة.

وتوقف رصيد لايبزيغ عند 49 نقطة في المركز الثاني ورفع فولفسبورج رصيده إلى 26 نقطة في المركز الرابع عشر.

وعلى الملعب الأولمبي، تعرض دورتموند لهزيمته الأولى بعد ثلاثة انتصارات متتالية وخسر امام مضيفه هيرتا برلين 2-1.

وتقدم الإيفواري سالومون كالو بهدف لهيرتا في الدقيقة 11 ولكن المهاجم الجابوني بيير ايمريك اوباميانج أدرك التعادل لدورتموند في الدقيقة 55 ثم سجل المدافع مارفين بلاتانهاردت هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 71.

ورفع هيرتا برلين رصيده إلى 40 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد دورتموند عند 43 نقطة في المركز الثالث.

وافسد هيرتا برلين بذلك فرحة دورتموند بانتصاره الكاسح على بنفيكا البرتغالي 4 -صفر في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.