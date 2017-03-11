دورتموند: أوباميانغ لن يرحل عن صفوف الفريق

أعرب هانز يواخيم فاتزكه الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم عن ثقته في استمرار المهاجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ ضمن صفوف دورتموند.

وأوضح فاتزكه : لا أشعر بأن أوباميانغ رغب في أي يوم منذ انتقاله إلى نادينا في الرحيل. وأرى أنه يشعر بأن دورتموند يمكنه تقديم فريق قوي وكبير مجددا.

ويرتبط أوباميانغ بعقد مع دورتموند حتى 2020 ولكن العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة الأخرى ترغب في التعاقد معه بعدما خطف الأنظار إليه بشدة في المواسم الأخيرة من خلال وفرة الاهداف التي يسجلها لدورتموند.