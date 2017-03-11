شكوك حول مشاركة نيمار أمام ديبورتيفو

تدور الشكوك حول مشاركة نيمار مهاجم برشلونة ضد ديبورتيفو لاكورونيا في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم يوم الأحد بعد غيابه عن التدريب السبت ليحرم حامل اللقب من بطله الذي تألق في الفوز المذهل 6-1 على باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.



وغاب المهاجم البرازيلي، الذي سجل اثنين من بين ثلاثة أهداف متأخرة في عودة برشلونة التاريخية بعد الهزيمة 4-صفر في مباراة

الذهاب، عن التدريب بسبب إصابة في الفخذ بالإضافة لمواطنه رافينيا الذي يعاني من إلتهاب في الأمعاء.



ويتصدر برشلونة المسابقة بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد الذي يملك مباراة مؤجلة ويستضيف ريال بيتيس المتعثر بعد ساعات من زيارة برشلونة لديبورتيفو الذي لم يخسر في آخر ثلاث مباريات تحت قيادة المدرب الجديد بيبي ميل.



واعترف لويس إنريكي مدرب برشلونة أن فريقه واجه تحديا بالعودة إلى أرض الواقع بعد نشوة انتصار يوم الأربعاء لكنه قال إنه يثق في استعداد لاعبيه الجيد لمباراة ديبورتيفو.



وأضاف لويس إنريكي للصحفيين: بلا شك هو أمر نحن بحاجة للحذر منه وتجاوزه لكنني أثق في حكمة ومسؤولية اللاعبين لمعرفة أننا في الجزء الأخير من الموسم وأن لدينا فرصة المنافسة على كل شيء.



وزاد: نلعب ضد فرق لديها نفس الرغبة لذا ستكون الأمور صعبة للغاية. نستعد لكل مباراة بنفس الحماس. كل مباراة لها نفس القيمة ولن نغير أي شيء.



والعودة التاريخية يوم الأربعاء حجزت مكانا لبرشلونة في قرعة دور الثمانية لدوري الأبطال يوم الجمعة ليحافظ على آماله في الفوز بالثلاثية الثانية في ثلاث سنوات.



وقال لويس إنريكي : نعلم أنه لم يتحدد أي شيء وهناك ثمانية فرق متبقية في دوري الأبطال وننافس على لقب الدوري بجانب فريقين اثنين اخرين وسنلعب في نهائي كأس الملك.هذا يعني أننا يمكن ألا نفوز ببطولة أو يمكننا حصد لقب واحد أو لقبين أو ثلاثة.



وتابع: ما حدث يوم الأربعاء يمنح الجميع حافزا أكبر لكننا دائما متحدون كفريق ونعلم كيفية التعامل مع وضع مثل هذا، من الرائع الاحتفال بالبطولات لكن في بعض الأحيان يجب أن تمتلك العقلية المناسبة لتجاوز الهزائم.