غوارديولا يربط استمراره في مانشستر سيتي بتحقيق الألقاب

أكد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الانجليزي أنه لن يبقى فترة طويلة مع ناديه في حال لم يحرز أي لقب في موسمه الأول معه، وهو ما سيشكل سابقة في مسيرته.

واعترف غوارديولا قائلا: إذا لم أحرز أي لقب، لن أبقى هنا فترة طويلة، مضيفا : بقاء المدرب يعتمد على النتائج ولكنني اعتقدت دائما أن النتائج تعتمد على طريقة اللعب، وهذا هو السبب في أنني بحاجة إلى الاقتناع بأننا نلعب بشكل أفضل كل يوم.

وتابع غوارديولا المتوجة مسيرته التدريبية بالعديد من الألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا عامي 2009 و2011 مع برشلونة: بدون لقب، لن يكون الموسم جيدا. كنت أعرف ذلك مسبقا في أغسطس.

وكانت إدارة مانشستر سيتي حددت للتشيلي مانويل بيليغريني، سلف غوارديولا، هدف التتويج بخمسة ألقاب في 5 مواسم، وبعد قيادته إلى 3 القاب في 3 مواسم (لقب في الدوري ولقبان في كأس الرابطة) تمت إقالته. ويحتل مانشستر سيتي حاليا المركز الثالث في الدوري بفارق 10 نقاط خلف تشلسي المتصدر.

ويخوض مانشستر سيتي ربع نهائي مسابقة كأس انجلترا أمام ميدلزبره قبل السفر الى فرنسا لمواجهة موناكو الاربعاء المقبل في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا (5-3 ذهابا).