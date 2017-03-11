ليغانيس يحرم أشبيلية من وصافة الدوري الإسباني

سقط أشبيلية في فخ التعادل الثاني على التوالي وأهدر فرصة جديدة لمزاحمة ريال مدريد في المركز الثاني بالدوري الإسباني لكرة القدم اثر تعادله المخيب للآمال 1 - 1 مع ليغانيس يوم السبت في المرحلة السابعة والعشرين من المسابقة.

ورفع أشبيلية رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين خلف ريال مدريد الذي يلتقي يوم الأحد مع ريال بيتيس في إطار المرحلة نفسها.

ورفع ليغانيس رصيده إلى 25 نقطة لينفرد مؤقتا بالمركز السادس عشر في جدول المسابقة بفارق نقطة واحدة أمام ديبورتيفو لاكورونا الذي يستضيف برشلونة المتصدر يوم الأحد.

وكان ليغانيس البادئ بالتسجيل في المباراة بهدف مبكر للغاية أحرزه جابرييل أبيلت في الدقيقة الثالثة ورد أشبيلية بهدف التعادل عن طريق ستيفان يوفيتيتش في الدقيقة 43 .