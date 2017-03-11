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مانشستر سيتي أول المتأهلين إلى نصف نهائي الكأس

المصدر: لندن - د ب أ
أغويرو أحرز الهدف الثاني
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تأهل مانشستر سيتي للمربع الذهبي ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اثر فوزه الثمين بهدفين على مضيفه ميدلزبره يوم السبت في دور الثمانية للبطولة.

وسجل الإسباني ديفيد سيلفا والأرجنتيني سيرخيو أغويرو هدفي المباراة في الدقيقتين الثالثة و67 ليحجز الفريق مقعده في المربع الذهبي للبطولة.

ومنح سيلفا فريق مانشستر سيتي أفضل بداية ممكنة في هذه المباراة عندما هز شباك الفريق بعد ثلاث دقائق فقط من البداية واثر هجمة قادها يايا توريه وبابلو زاباليتا ورحيم ستيرلنغ.

وفي الشوط الثاني ، حسم أغويرو اللقاء تماما بالهدف الثاني اثر انطلاقة من ليرو ساني في الناحية اليسرى وتمريرة عرضية استغلها أغويرو واجتاز المدافع المكلف برقابته وسددها في المرمى.

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#مانشستر سيتي, #غوارديولا, #أغويرو, #ميدلزبره, #كأس الاتحاد الإنجليزي

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