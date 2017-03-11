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منير الحدادي ينقذ فالنسيا من الخسارة أمام خيخون

المصدر: فالنسيا - د ب أ
باريخو أهدر ركلة جزاء مطلع الشوط الثاني
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أنقذ منير الحدادي فريق فالنسيا من فخ الهزيمة وانتزع له تعادلا صعبا ومتأخرا 1 -1 أمام ضيفه سبورتنغ خيخون يوم السبت في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الأسباني لكرة القدم.

ورفع فالنسيا رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث عشر بعدما فشل في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي كما رفع خيخون رصيده إلى 18 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير حيث حقق اليوم التعادل الثاني له مقابل ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات خاضها في المسابقة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم اهدر دانيال باريخو ضربة جزاء لفالنسيا في الدقيقة 55 .

ودفع فالنسيا ثمن هذه الفرصة الذهبية غاليا حيث اهتزت شباكه بهدف التقدم لخيخون عن طريق دوغي كوب في الدقيقة 60 وتعادل الحدادي لفالنسيا في الدقيقة 85 .

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#فالنسيا, #منير حدادي, #خيخون

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