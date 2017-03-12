أوزيل: بقائي في أرسنال لا يعتمد على فينغر

أكد الألماني الدولي مسعود أوزيل أن مصيره مع فريق أرسنال الإنجليزي لا يعتمد على بقاء أو رحيل المدرب الفرنسي أرسين فينغر الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

وقال أوزيل أن كل شيء يبقى مطروحا فيما يتعلق بتجديد عقده مع أرسنال بصرف النظر عن مستقبل فينغر مع الفريق.

وينتهي عقد أوزيل مع أرسنال بنهاية الموسم المقبل في الوقت الذي أثيرت تكهنات واسعة حول تلقيه وزميله التشيلي الدولي اليكسيس سانشيز عروضا سخية للرحيل عن ملعب الإمارات.

ولم يستبعد أوزيل النجم السابق لفيردر بريمن وريال مدريد البقاء مع أرسنال.

وأوضح لصحيفة "بيلد" يوم الأحد: كل الاحتمالات قائمة، لقد أجرينا محادثات في أرسنال، في الوقت الراهن أركز على مسيرتي مع الفريق.

وأضاف: أرسين فينغر أحد الأسباب الرئيسية لانضمامي لارسنال، لكني أعرف أن الأمور تسير بشكل سريع جدا في كرة القدم وأحيانا لا يمكنك التخطيط لأي شيء، سيكون من الخطأ القول أن مستقبلي يعتمد على مدربي.