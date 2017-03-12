إنتر ينصب مهرجان أهداف في شباك أتالانتا

سجل كل من الأرجنتيني ماورو إيكاردي ومواطنه إيفر بانيغا ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقودا انتر ميلان إلى الفوز الكاسح 7 - 1 على أتالانتا اليوم الأحد في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وفي مباريات أخرى بنفس المرحلة ، فاز نابولي عل كروتوني 3 - صفر وكييفو على أمبولي 4 - صفر وفيورنتينا على كالياري 1 - صفر وأودينيزي على مضيفه بيسكارا 3 - 1 وبولونيا على مضيفه ساسولو 1 - صفر.

على استاد "سان سيرو" في ميلانو ، ثأر انتر ميلان لهزيمته 1 - 2 أمام أتالانتا في مباراتهما بالدور الأول واكتسح انتر ضيفه 7 - 1 ليرفع رصيده إلى 54 نقطة ويقفز للمركز الرابع مؤقتا بفارق نقطة واحدة أمام لاتسيو الذي يستضيف تورينو في ختام مباريات المرحلة غدا الاثنين.

وحسم انتر المباراة تماما في شوطها الأول بخمسة أهداف سجلها إيكاردي (هاتريك) في الدقائق 17 و23 من ضربة جزاء و26 وبانيغا في الدقيقتين 31 و34 مقابل هدف سجله ريمو فريلر في الدقيقة 42 .

وفي الشوط الثاني ، سجل روبرتو جاليارديني وبانيغا هدفين آخرين لانتر في الدقيقتين 52 و67 .

وعانى انتر من ضغط أتالانتا عليه في بداية المباراة ولكن هاتريك إيكاردي حسم المواجهة تماما قبل مرور نصف ساعة على بدايتها.

وجاء الهدف الأول اثر متبعة جيدة للضربة الحرة التي لعبها إيفان بيرسيتش فيما جاء الهدف الثاني من ضربة جزاء والهدف الثالث اثر تمريرة من بانيغا.

ويحتل إيكاردي حاليا المركزالثاني في قائمة هدافي المسابقة هذا الموسم برصيد 20 هدفا وبفارق هدفين فقط خلف أندريا بيلوتي نجم تورينو.

وجاء هدفا بانيغا في الشوط الأول اثر تمريرتين من أنطونيو كاندريفا.

وفي الشوط الثاني ، هز جاليارديني شباك فريقه السابق فيما أحرز بانيغا الهدف الثالث له والسابع للفريق من ضربة حرة.

وتجمد رصيد أتالانتا عند 52 نقطة ليتراجع إلى المركز السادس بعدما مني بالهزيمة الأولى له في آخر ثماني مباريات.

وانتزع نابولي المركز الثاني مؤقتا بفوزه الكبير 3 - صفر على كروتوني ليرفع رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة أمام روما الذي يحل ضيفا على باليرمو في وقت لاحق بنفس المرحلة.

وتجمد رصيد كروتوني عند 14 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخيربعدما مني بالهزيمة السادسة مقابل تعادل واحد في آخر سبع مباريا خاضها بالبطولة ليتقدم خطوة جديدة على طريق الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

وواصل لورنزو إنسيني هوايته في هز الشباك وسجل هدفين لنابولي في الدقيقتين 32 من ضربة جزاء و70 وأضاف البلجيكي درايس ميرتنز من ضربة جزاء في الدقيقة 66 .

وسحق كييفو ضيفه أمبولي برباعية نظيفة سجلها روبرتو إنجليسي وسيرجيو بليسير وفالتر بيرسا وبوستيان سيزار في الدقائق 22 و40 و75 و89 ليرفع كييفو رصيده إلى 38 نقطة في المركز الحادي عشر ويتجمد رصيد أمبولي عند 22 نقطة في المركز السابع عشر بعدما مني بالهزيمة الخامسة على التوالي وهي السادسة له مقابل تعادل واحد في آخر سبع مباريات خاضها بالمسابقة.

وتغلب أودينيزي على مضيفه بيسكارا بثلاثة أهداف سجلها دوفان زاباتا وعقوب جانكتو وسيرل تيريو في الدقائق 20 و51 و55 مقابل هدف سجله الغاني سولي مونتاري في الدقيقة 83 .

ورفع أودينيزي رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني عشر بعدما حقق انتصاره الأول في آخر ست مباريات بالمسابقة وتجمد رصيد بيسكارا عند12 نقطة في المركز الأخير بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي.

وانتزع فيورنتينا فوزا ثمينا على كالياري بهدف قاتل سجله نيكولا كالينيتش في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة ليرفع فيورنتينا رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثامن ويتجمد رصيد كالياري عند 31 نقطة في المركز الخامس عشر.

وتغلب بولونيا على مضيفه ساسولو بهدف سجله ماتيا ديسترو في الدقيقة 58 ليرفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز الرابع عشر بفارق الأهداف خلف ساسولو بعدما حقق الفوز الأول له في آخر ثماني مباريات خاضها بالمسابقة