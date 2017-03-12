بيلباو يتجاوز سوسيداد ويقترب من المقاعد الأوروبية

المصدر: سوسيداد - د ب أ

تغلب أتلتيك بيلباو على مضيفه ريال سوسيداد بهدفين يوم الأحد في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم راؤول غارسيا بهدف لبيلباو من ضربة جزاء في الدقيقة 28 ثم أضاف اينياكي ويليامز الهدف الثاني في الدقيقة 56.

ورفع بيلباو رصيده إلى 44 نقطة في المركز السابع وتجمد رصيد سوسيداد عند 48 نقطة في المركز الخامس بفارق أربع نقاط عن المركز الرابع أخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وحقق بيلباو فوزه الثاني على التوالي والـ13 له في الموسم الحالي مقابل خمسة تعادلات وتسع هزائم.

وخسر سوسيداد للمرة التاسعة مقابل 15 انتصارا وثلاثة تعادلات.