ليفربول يقلب النتيجة على بيرنلي بهدف كان

المصدر: ليفربول - د ب أ

قلب ليفربول تأخره بهدف نظيف إلى فوز ثمين 2 -1 على بيرنلي يوم الأحد في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأكد ليفربول انتفاضته وحقق انتصاره الثاني على التوالي ليرفع رصيده إلى 55 نقطة معززا موقعه في المركز الرابع وتجمد رصيد بيرنلي عند 31 نقطة في المركز الثاني عشر بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي.

وبادر بيرنلي بهز الشباك عن طريق آشلي بارنس في الدقيقة السابعة وتعادل جورجينهو فاينالدوم لليفربول في نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني سجل إمري كان هدف الفوز لليفربول في الدقيقة 61 .