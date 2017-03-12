مخاوف في سوانزي من خطورة إصابة يورينتي

يأمل بول كليمنت مدرب سوانزي سيتي ألا تكون إصابة المهاجم فرناندو يورينتي خطيرة بعدما خرج في الخسارة 2-1 أمام هال سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.



وقال كليمنت، الذي ضاعف من آمال سوانزي في تجنب الهبوط منذ تعيينه في يناير الماضي، بعد خسارة الفريق الويلزي إنه لا يزال داخل دائرة الصراع على البقاء.



لكن الأمر الإيجابي أن إصابة يورينتي الهداف الأول لسوانزي، الذي اضطر للخروج من اللقاء قبل نهاية الشوط الأول، لا تبدو خطيرة.



وقال كليمنت لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): فرناندو يورينتي من اللاعبين المهمين لنا في التشكيلة ويمنحنا الفرصة لتشكيل خطورة بأكثر من طريقة. لا أعتقد أن الإصابة خطيرة.



ولم يكن سوانزي محظوظا أيضا بعدما خرج أنخيل رانجيل مصابا في الشوط الأول كما تلقى لاعبه مارتن أولسون كدمة.



وقال كليمنت: تأثرنا كثيرا بوقوع إصابتين في الشوط الأول وتقلصت الخيارات المتاحة أمامنا في الشوط الثاني.



وأضاف أنخيل: رانجيل يعاني من إصابة في الكاحل. لا أعلم مدى خطورة الإصابة. مارتن تعرض لكدمة في الكاحل أيضا ولم يكن سليما بنسبة 100 بالمئة لكنه تمكن من مواصلة اللعب.



وقال مدرب سوانزي بصفة عامة يجب أن نشعر بالإحباط من طريق تسجيل المنافس.. لا أعتقد أن وضعنا كان آمنا في أي وقت في الدوري.. يتبقى عشر مباريات ويجب أن نتعافى بالجولة المقبلة أمام بورنموث.



ويحتل سوانزي المركز 16 ويتقدم بثلاث نقاط على هال القابع بمنطقة الهبوط وسط إثارة كبيرة في محاولة البقاء بدوري الأضواء.