أهداف راموس تنقذ ريال مدريد من التراجع إلى المركز الثالث

لم يفتح المدافع المخضرم سيرخيو راموس بأهدافه في بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم، والتي كان أخرها هدفه يوم الأحد في مرمى ريال بيتيس الطريق أمام ريال مدريد لاعتلاء صدارة ترتيب المسابقة وحسب بل قاد الفريق للحفاظ على حظوظه في الصراع على اللقب الغائب منذ خمس سنوات.

ومنح راموس النادي الأبيض تسع نقاط كاملة في مشواره هذا الموسم في مسابقة الدوري الإسباني، بعد أن سجل سبعة أهداف حاسمة، التي بدونها لكان ريال مدريد يحتل الآن المركز الثالث بفارق تسع نقاط عن برشلونة وأربع نقاط عن اشبيلية، متفوقا فقط على أتلتيكو مدريد بنقطة واحدة.

واستهل راموس الموسم الحالي بتمهيد الطريق لريال مدريد لتحقيق اللقب الأول له، بعد أن سجل هدف التعادل في مرمى أشبيلية في مباراة تحديد بطل السوبر الأوروبي، ليمتد اللقاء إلى وقت إضافي.

وفي مسابقة الدوري المحلي، أعلن راموس عن نفسه مبكرا، حيث سجل أول أهدافه في البطولة في المرحلة الثالثة أمام أسوسونا.

وكان ذلك الهدف هو الوحيد من أهداف راموس، الذي لم يضف نقاطا لجعبة ريال مدريد، فيما كانت جميع الأهداف اللاحقة حاسمة، حصد بها ريال مدريد نقاطا غاية في الأهمية.

وسجل راموس هدف التعادل لصالح ريال مدريد في مباراته أمام فياريال في الدور الأول من مسابقة الدوري الإسباني بعد عودته من الإصابة ليمنح فريقه الصدارة من جديد، قبل أن ينطلق إلى اليابان للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

كما سجل هدف التعادل لفريقه أمام برشلونة على ملعب "كامب نو" وهدف الفوز في شباك ديبورتيفو لا كرونيا في الوقت بدل الضائع في نفس الدور.

وفي مباراة ملقة في بداية العام الجاري سجل راموس هدفين ليمنح ريال مدريد فوزا بهدفين مقابل هدف، بالإضافة إلى هدفيه في شباك نابولي الأسبوع ليحسم تأهل الفريق المدريدي إلى دور الثمانية.

ولا يتفوق على راموس داخل ريال مدريد في عدد النقاط، التي حصدها بأهدافه لصالح الفريق سوى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سجل 19 هدفا في الدوري الإسباني حصد بهم 10 نقاط، يليه موراتا (ثماني نقاط) ثم بنزيمه وبيل (ثلاث نقاط) لكل منهما.