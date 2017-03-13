كلوب: ليفربول فاز في مباراة سيئة

المصدر: ليفربول - د ب أ

اعترف الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول بأن فريقه لم يقدم أفضل مستوياته في مباراة بيرنلي لكنه استحق تحقيق الفوز بالكفاح في هذه المباراة.

وقلب ليفربول تأخره بهدف نظيف لفوز ثمين 2 - 1 على بيرنلي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم ليعزز الفريق موقعه في المركز الرابع بجدول المسابقة.

وقال كلوب: الأداء كان جيدا بشكل كاف لنحقق الفوز في المباراة ولكن النتيجة كانت في غاية الأهمية بالنسبة لنا. إنها أول مباراة سيئة نفوز فيها.

وأضاف : لم نكن في أفضل مستوياتنا ولكننا كافحنا في المباراة. إنها نوع من المباريات لم نفز بها قبل اليوم، ليست أكثر مباراة مثيرة ولكننا حصدنا ثلاث نقاط غالية للغاية.