لاعب إنجليزي سابق: أعيدوا "سحر" كوتينيو

يرى اللاعب الإنجليزي السابق جيمي ريدناب أن فليبي كوتينيو نجم نادي ليفربول فقد جزء من "سحره"، بعد أن ابتعد عن الملاعب خلال الفترة الأولى من الموسم الجاري بسبب الإصابة، كما دعا يورغن كلوب، المدير الفني للفريق إيجاد طريقة لإعادة التوهج للنجم البرازيلي.

ونجح ليفربول بشق الأنفس في العودة في نتيجة مباراته أمام نظيره بيرنلي يوم الأحد في الدوري الإنجليزي، وانتزع منه فوزا صعبا (2 - 1)، وهو اللقاء، الذي شهد خروج كوتينيو في الشوط الثاني لصالح اللاعب الشاب بن ودبيرن.

وبعد أن سجل خمسة أهداف في المباريات العشر الأولى له هذا الموسم، أحرز كوتينيو هدفا واحدا فقط في أخر 13 لقاء، وهو ما اعتبره ريدناب، لاعب وسط ميدان ليفربول السابق مشكلة قد تكلف ناديه القديم كثيرا، إذا لم يجد لها حلا.

وقال ريدناب في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" التليفزيونية الرياضة: الوحيد الذي يثير قلقي في الوقت الحالي هو فليبي كوتينيو.

وأضاف: لقد كان متوهجا في بداية الموسم، وكان يشكل عنصرا فارقا مع ليفربول، ولكن بعض من سحره اختفى وهو يحتاج إلى العودة، وهذه هي مهمة المدير الفني.

واختتم النجم الإنجليزي السابق قائلا: قلقي ينبع من أنه لاعب قادر على صناعة الفارق، عندما يلعب بشكل جيد فإن ليفربول يلعب هكذا أيضا.