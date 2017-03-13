لويس سواريز: حظوظ برشلونة في الدوري لا زالت قائمة

شدد لويس سواريز نجم فريق برشلونة على أن حظوظ فريقه في الاحتفاظ بلقب الدوري للموسم الثالث على التوالي مازالت قائمة، رغم خسارته 1 -2 أمام مضيفه ديبورتيفو لاكورونيا في المرحلة السابعة والعشرين للمسابقة يوم الأحد.

وقال المهاجم الأوروغويان، الذي سجل هدف برشلونة الوحيد في المباراة: الدوري مازال في الملعب ولن نستسلم، هناك الكثير من الأشياء في طريقها للتحسن.

ورفض سواريز إلقاء اللوم على الإجهاد في خسارة الفريق الكتالوني المفاجئة، التي تعد الأولى أمام ديبورتيفو منذ ما يقرب من تسعة أعوام.

وقال سواريز عقب المباراة : لقد قدمنا الكثير في الشوط الأول. إنهم يقاتلون من أجل البقاء في المسابقة وتفادي الهبوط للدرجة الثانية، لذلك كنا ندرك أن مواجهتهم لن تكون سهلة.

وتلقى برشلونة خسارته الثالثة في المسابقة المحلية هذا الموسم بعد أقل من 96 ساعة فقط على تأهله الإعجازي لدور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا، عقب فوزه الكبير 6 - 1 على ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب دور الـ16 للبطولة القارية يوم الأربعاء.