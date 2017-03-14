أتليتكو يتفق مع البلدية على سعر أرض ملعبه الجديد

أعلن مكتب رئيس بلدية مدريد يوم الاثنين التوصل لاتفاق مع نادي أتليتيكو مدريد بشأن سعر قطعة أرض سيشتريها الفريق المنافس في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم ليقيم عليها استاده الجديد.



واعتبارا من موسم 2017-2018 سيلعب أتليتيكو في استاد واندا متروبوليتانو الذي ستبلغ سعته 67 ألف متفرج بزيادة 12 ألف مقعد مقارنة باستاده الحالي فيسنتي كالديرون.



ويتنافس هذا الاستاد الجديد مع الاستاد الأولمبي في باكو عاصمة أذربيجان على استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا 2019.



وتبلغ قيمة قطعة الأرض 30.4 مليون يورو (32.4 مليون دولار) بدون احتساب الفوائد. ووافق أتليتيكو على انفاق 29.8 مليون يورو على تطوير الجزء المحيط بالاستاد من ضمنه مرآب عام يتسع لأربعة الاف سيارة.



كما تم الاتفاق على ألا يتم استخدام الاستاد في أي دورات أولمبية تنظمها مدريد في المستقبل إذ احتفظ أتليتيكو بحق الاستخدام الحصري للمنشآت.