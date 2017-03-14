الغاني إيسيان ينتقل إلى الدوري الإندونيسي

أعلن نادي بيرسيب باندونج الإندونيسي يوم الثلاثاء أنه ضم اللاعب الغاني الدولي مايكل إيسيان نجم تشيلسي الإنجليزي السابق إلى صفوفه.

وقال دجادجانج نوردجامان، المدير الفني لبيرسيب، في تصريحات لموقع النادي على الانترنت: إنه لاعب من طراز عالمي وشهرته لا يرقى إليها شك.

ويعتبر إيسيان (34 عاماً) الذي سبق له اللعب لصالح فرق تشيلسى و ريال مدريد وإيه سي ميلان، أحد أبرز اللاعبين، الذين انضموا لنادي إندونيسي منذ سنوات.

وكان الكاميروني روجيه ميلا والنجم الأرجنتيني السابق ماريو كيمبس قد لعبا في الدوري الإندونيسي الممتاز خلال التسعينيات من القرن الماضي.

ويتمتع نادي بيرسيب، الذي يتخذ من مدينة باندونج مقرا له، بقاعدة واسعة من الجماهير المتشددة ويحضر مبارياته عشرات الألاف من أنصاره، كما يعتبر أحد الأندية أكثرا ثراء في إندونيسيا.