رئيس أشبيلية: واثق من رفض سامباولي تدريب برشلونة

أكد بيبي كاسترو، رئيس إشبيلية، اليوم الثلاثاء، أنه يتوقع بقاء المدرب خورخي سامباولي، الذي لفت الأنظار بقوة، مع الفريق المنافس بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، مقللا من أهمية تقارير بشأن اهتمام برشلونة بالتعاقد معه.

وفي أول مواسمه في الكرة الأوروبية قاد سامباولي، المدرب السابق لتشيلي، إشبيلية لحصد نقاط أكبر من أي وقت مضى في النصف الأول من الموسم ومنافسة ريال مدريد وبرشلونة على الفوز باللقب.

كما أنه سيقود الفريق إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى، إذا تخطى عقبة ليستر سيتي في إياب دور 16 بالمسابقة اليوم الثلاثاء.

ونال سامباولي إعجاب الكثيرين بفضل تلك الإنجازات والأسلوب الممتع الذي يقدمه لتتردد تقارير بشأن إمكانية توليه مسؤولية برشلونة الموسم المقبل خلفا للويس انريكي، الذي أعلن عزمه الرحيل عن الفريق الكتالوني بنهاية الموسم الحالي.

ولكن كاسترو قال إنه يثق في أن المدرب، الذي يستمر عقده الحالي حتى يونيو 2018، سيظل وفيا لاشبيلية.

وأبلغ محطة كادينا سير الاذاعية اليوم الثلاثاء: "أثق في أن سامباولي سيوافق على العرض الذي تقدمنا به لتمديد عقده لعام آخر، ولكن تركيزنا منصب على انهاء هذا الاسبوع الصعب".

وقال: "لا يجب علينا التفكير في برشلونة أو أي فريق آخر، قال بوضوح إنه جاء إلى هنا لأننا كنا النادي الذي وثق في قدراته للتعاقد معه وهو سعيد للغاية في اشبيلية".