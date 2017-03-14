زوران وعموري: مهمة التأهل لن تكون سهلة

لم يشعر العين برضا كبير بعد التعادل 2-2 في ضيافة الأهلي السعودي بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، أمس الاثنين، ويرى القائد عمر عبدالرحمن "عموري" أن الفريق بات مطالبا بعدم إهدار أي نقطة على أرضه.

وقال عموري الفائز بجائزة أفضل لاعب آسيوي العام الماضي: "مهمة العين في حصد إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة الثالثة تتطلب عدم التفريط في أي نقطة خلال مواجهتي العين على ملعبه".

وبعد الوصول إلى منتصف طريق دور المجموعات بدوري الأبطال، فإن الأهلي احتفظ بالصدارة برصيد سبع نقاط وبفارق نقطتين عن العين، ثم يأتي ذوب آهان الإيراني بأربع نقاط، وأخيرا بونيودكور دون نقاط.

وستتجدد القمة الخليجية في الجولة الرابعة لكن ستقام المباراة في العين في 11 أبريل، بينما يختتم الفريق الإماراتي، الذي خسر نهائي دوري الأبطال العام الماضي، مشواره على أرضه أمام بونيودكور في الثامن من مايو.

ونقل موقع نادي العين عن عموري قوله: "هناك بعض الأخطاء التي ترافق كل مباراة، وعلينا أن نعمل على تصويبها، وشخصيا أعتقد أننا نمتلك المقدرة على الظهور بصورة أفضل".

وأضاف: "مع مرور الوقت سيتحسن مستوانا بالتأكيد، خصوصا أن المساحة الزمنية التي تولى فيها المدرب مهمة تدريب الفريق قصيرة، وأتمنى أن نقدم أفضل مستوياتنا وتحقيق أقوى النتائج في آسيا".

ولم يشعر الكرواتي زوران ماميتش، الذي تولى تدريب العين منذ حوالي ستة أسابيع، بالسعادة رغم اعترافه أن النتيجة جيدة.

وقال ماميتش مدرب النصر السعودي السابق: "المؤكد أن النتيجة جيدة والخروج بنقطة خارج ملعبنا أمر إيجابي لكنني لست سعيدا بالتعادل لأنني أعتقد بأن فريقي من المفترض أن يظهر بشكل أفضل".

وأضاف: "يتوجب علينا أن نحسن من مستوانا في كل مواجهة نخوضها على نحو أفضل من التي سبقتها".

وتابع: "مؤكد أن فرص جميع فرق المجموعة الثالثة في التأهل حاضرة وأمامنا ثلاث مباريات وسنلعب مباراتين على ملعبنا وندرك جيدا أن مهمتنا لن تكون سهلة".