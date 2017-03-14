شنايدرلين: مورينيو أفقدني متعة كرة القدم

اعترف مورغن شنايدرلين لاعب وسط إيفرتون الإنجليزي بأنه شارف على فقدان شغفه بكرة القدم في ناديه السابق مانشستر يونايتد نظرا لعدم مشاركته بصورة كبيرة تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو.



وكان شنايدرلين، الذي انضم ليونايتد في 2015، يشارك أساسيا في تشكيلة يونايتد بقيادة المدرب السابق لويس فان غال ولكنه شارك في ثلاث مباريات فقط كبديل في الدوري تحت قيادة مورينيو قبل الانتقال إلى إيفرتون في يناير الماضي.



وأبلغ اللاعب الفرنسي البالغ عمره 27 عاما وسائل إعلام بريطانية: فقدت بعضا من متعة كرة القدم لأنك عندما لا تشارك.. لا تلعب بحرية ويصبح كل شيء صعبا للغاية، لكن منذ أن جئت الى هنا يعرف المدرب (رونالد كومان) قدراتي. كنت محل ثقته في الماضي وتكرر الأمر من جديد. العمل معه كل يوم أمر ممتع.



وشارك شنايدرلين في سبع مباريات مع ايفرتون في كل المسابقات وسجل هدفه الأول مع الفريق في الفوز 3-صفر على وست بروميتش البيون يوم السبت.وأضاف: أنا سعيد للغاية باستعادة متعة كرة القدم مجددا ويحدوني الأمل في أن يستمر ذلك.