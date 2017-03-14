مورينيو لجماهير تشيلسي: لا زلت الأول في تاريخ ناديكم

لم يغادر جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد، الذي هٌزم للمرة الثانية هذا الموسم أمام جماهير تشيلسي التي عشقته يوما، استاد ستامفورد بريدج بهدوء يوم الإثنين إذ قال إنه ما زال المدرب رقم واحد في النادي اللندني متصدر الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.



وواجه مورينيو، الفائز بسبعة ألقاب كبرى خلال فترتين في قيادة تشيلسي، هتافات عدائية من الجماهير مع خسارة يونايتد بعشرة لاعبين 1-صفر في مباراة عاصفة بدور الثمانية لكأس الاتحاد الانجليزي.



كما اشتبك المدرب البرتغالي مع خليفته أنطونيو كونتي الذي يبقى في طريقه لانتزاع ثنائية الدوري وكأس الاتحاد الانجليزي في موسمه الأول في منصب مورينيو القديم.



وأبلغ مورينيو، الذي أقيل الموسم الماضي بعدما قاد تشيلسي لثنائية الدوري وكأس رابطة الأندية الانجليزية في 2014-2015، الصحفيين: بوسعهم أن يصفوني بأي شيء يريدونه. حتى يكون لديهم مدرب يفوز بأربعة ألقاب في الدوري الانجليزي الممتاز.. سأظل رقم واحد.



وأضاف: عندما يأتي شخص ما ويفوز بأربعة ألقاب في الدوري معهم.. سأصبح رقم اثنين. حتى الان جوزيه هو رقم واحد.



واشتبك مورينيو مع الجماهير الجالسة خلف مقاعد بدلاء الفريق الزائر خلال الشوط الأول المتوتر ورفع ثلاثة أصابع وهي عدد ألقاب الدوري الانجليزي الممتاز التي حققها مع النادي.



وغضب مورينيو بالتحديد من قرار الحكم مايكل أوليفر بطرد اندير هيريرا في الدقيقة 35 لحصوله على إنذارين بسبب مخالفات ضد ايدن هازارد.



وبدا أن لاعبي يونايتد يستهدفون هازارد النشيط في الشوط الأول وهو أمر لم يكن غير ملحوظ بالنسبة للايطالي كونتي. وقال مورينيو إن الطرد أبدل المباراة وإن فريقه حامل اللقب كان سيفوز إذا لعب 11 لاعبا ضد 11.



وقال مورينيو الذي ما زال فريقه باستطاعته إضافة لقب الدوري الاوروبي إلى كأس رابطة الأندية التي فاز بها بالفعل في أول موسم للمدرب البرتغالي: أعتقد أننا نتفق أنه كانت هناك مباراة حتى طرد هيريرا وأن هناك مباراة أخرى بعد ذلك.



وأضاف: قبل ذلك كنت أشاهد مباراة سنفوز بها. عندما لعبنا بعشرة لاعبين كان بوسعهم أن يسيطروا أكثر. لكن رغم ذلك دافعنا جيدا وأتيحت لنا الفرص الأخطر.



وتابع: السيد أوليفر يستطيع أن يحلل بنفسه عندما يعود للمنزل لأنني لا أريد أن أحلل عمله.



وسجل نجولو كانتي هدف فوز تشيلسي في الدقيقة 51 رغم أن يونايتد، الذي غاب عنه زلاتان ابراهيموفيتش الموقوف وواين روني وأنطوني مارسيال المصابين، هاجم واقترب المهاجم ماركوس راشفورد من ادراك التعادل.



ويواجه يونايتد، الذي مني بثالث هزيمة فقط في جميع المسابقات منذ خسارته 4-صفر أمام تشيلسي في أكتوبر، روستوف الروسي في إياب دور الستة عشر للدوري الاوروبي يوم الخميس بعد تعادله ذهابا 1-1. كما ينافس يونايتد على انهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى في الدوري.



وقال مورينيو: أمامنا مباراة مهمة للغاية يوم الخميس وأريد الاسترخاء قليلا والاستعداد بأفضل طريقة ممكنة. سأرحل وأنا فخور للغاية باللاعبين وفخور للغاية بمشجعينا.