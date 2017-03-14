مينيوليه: ليفربول استفاد من "المدرسة القديمة"

حث سيمون مينيوليه حارس ليفربول زملاءه في الفريق على البناء على العودة الناجحة في النتيجة أمام بيرنلي مطلع الأسبوع والتي استعان خلالها الفريق "بالمدرسة القديمة" حيث يستعد لمواجهة قوية مرتقبة أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.



وكان الانتصار 2-1 على بيرنلي في ملعب انفيلد يوم الاحد أول فوز يحققه ليفربول على فريق من النصف الأسفل في الترتيب بالدوري هذا الموسم.



وقال مينيوليه حارس بلجيكا إن النتيجة منحت الفريق دفعة جيدة قبل دخوله المنعطف الحاسم من الموسم.



وأضاف: كنا نعلم مسبقا ما يقوله الجميع عن عروضنا أمام منافسين في النصف الأسفل من الترتيب يلعبون كرة قدم مختلفة مقارنة بالفرق الكبيرة.



وتابع: رغم تأخرنا أمام بيرنلي فاننا كافحنا بالاستعانة بالمدرسة القديمة. أقصد أسلوب اللعب الذي تشتهر به كرة القدم الانجليزية، وفي بعض الأحيان يكون كل اهتمامك الفوز بالنقاط الثلاث.



وحصد ليفربول 19 نقطة في تسع مباريات أمام المنافسين الستة الأوائل في الترتيب هذا الموسم وقال مينيوليه إن مواجهة الفرق الكبرى تناسب طريقة لعب المدرب يورغن كلوب.



وأضاف: الآن مباراتان كبيرتان جداً حيث سنواجه مانشستر سيتي وبعدها مباراة قمة أمام إيفرتون عقب فترة التوقف بسبب المباريات الدولية، وسيختلف الأمر كثيراً عن مباراة بيرنلي.



ويملك ليفربول فرصة لتخطي سيتي في الترتيب نحو المركز الثالث إذا حقق الانتصار مطلع الأسبوع المقبل.